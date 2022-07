Mancano solo 513 tessere e il Lecce frantumerà il record di abbonati allo stadio fissato nella stagione 2019-2020: sono 18.250 i tifosi giallorossi che hanno sottoscritto l'abbonamento attuale per le partite interne della formazione di Marco Baroni, il primato di 18.763 è ormai all'orizzonte. Un entusiasmo intorno alla formazione salentina che si tradurrà in una vera e propria caccia al biglietto per i match al Via del Mare, a partire da quello di debutto del 13 agosto contro l'Inter.