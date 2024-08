Il ds del Lecce Stefano Trinchera è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro l’Inter a San Siro: “Suo mercato guarderemo le opportunità, per noi in Serie A è come se scalassimo l'ennesima montagna. Ci sono proprietà molto forti e consolidate che sono arrivate in Serie A, ma non vogliamo fare la vittima. Cercheremo il massimo sforzo per tentare l’impresa.

Siamo concentrati su questa sera che è una partita importante, poi ogni giocatore ha l’occasione per cogliere l’opportunità, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni”, ha concluso.