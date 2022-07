La sfida all'Inter s'avvicina sempre più. Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo l'amichevole giocata e vinta contro la Virtus Francavilla: "Si respira grande entusiasmo in tutto il Salento. La campagna abbonamenti sta procedendo bene: a luglio abbiamo già superato i 17mila abbonati. Vuol dire che abbiamo lavorato bene e dobbiamo continuare per dare soddisfazione al nostro popolo. Mercato? Un percorso virtuoso che i nostri direttori stanno mettendo in pratica. Abbiamo diversi giovani e li schieriamo con coraggio: è la nostra politica e con il lavoro quotidiano possono ben comportarsi anche in Serie A. È una strada difficile che dobbiamo percorrere. Sarà un campionato complicatissimo".