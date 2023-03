"Si parla tanto dei nostri ragazzi, molti sono nati dopo il 2000 ed è chiaro ci sono subito le attenzioni di grandi club". Lo dice Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, intercettato da DAZN prima del match contro l'Inter. "Noi ce li stiamo godendo, c'è una salvezza da raggiungere e pensiamo solo a questo: sarebbe un risultato clamoroso perché il percoso così buono fatto fino ad ora non deve far pensare che il livello di difficoltà non sia enorme. Mancano punti, quindi per ora c'è il divieto assoluto per tutti di parlare di mercato", conclude il numero uno dei salentini.