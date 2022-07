Alla prima di campionato contro l'Inter, il Lecce non avrà Nikola Maksimovic. Il giocatore ha infatti deciso di non chiudere la trattativa con i pugliesi e di tornare in patria, alla Stella Rossa. Alla base della scelta ci sarebbero motivi familiari. Il ds Pantaleo Corvino, scrive Telerama, dovrà ora cercare non solo un centrale ma due, visto che in rosa manca sia un titolare che un alternativa in mezzo alla retroguardia.