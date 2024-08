Per il Lecce la corsa per rimanere in Serie A "è complicatissima". Il concetto è espresso da Luca Gotti, tecnico dei salentini, durante la chiacchierata con SportMediaset: "Si fatica a trovare le tre squadre che potrebbero retrocedere. Poi sappiamo che la carta a volte viene stravolta dalla realtà del campo e noi come di consueto non partiamo con i favori del pronostico, ma dal primo minuto di allenamento ci stiamo impegnando per sovvertirlo".

Dopo il poker incassato dall'Atalanta, per i giallorossi arriva la trasferta a San Siro contro l'Inter: "C’è la voglia, non solo mia e delle mie idee ma anche della squadra, di cercare di mettere quello che abbiamo. Ovvero gioventù, qualità tecniche e tattiche e un certo tipo di freschezza mentale che mi consente di arrivare un po' più in profondità su certi ragazzi che hanno meno preconcetti".