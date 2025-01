Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter. Di seguito le sue parole: "Fatta la dovuta premessa della differenza dei valori in campo, abbiamo deciso di aggredirli perché fare una partita passiva non mi piaceva. Il primo gol è stato un infortunio tecnico, peccato. Abbiamo perso quella palla in maniera leggera, come nel secondo gol. Tra i due tempi ho detto ai ragazzi di mantenere un atteggiamento positivo. Siamo partiti anche bene, poi il terzo gol ha chiuso la partita".

Giampaolo ha poi parlato dell'approccio dei suoi: "Ho detto ai ragazzi che se abbiamo l'1% di possibilità, quello risiede nel coraggio di sfidarli. Devi scegliere come morire se devi morire. E allora volevo farlo in modo coraggioso, senza rimpianti. Lo 0-4 fa male, il pericolo sapevo che ci sarebbe stato nelle prime uscite. La qualità dell'Inter in quei casi ha la meglio. Karlsson? E' un titolare, ma Morente sta facendo bene, fa gol e assist. Dunque è un giocatore importante. Mercato? Son cose del club, non faremo cambi strutturali. Gli acquisti sono giocatori che andranno a coprire buchi. Troppe volte ci siamo trovati nelle condizioni di dover adattare diversi giocatori".