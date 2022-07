Guillermo Giacomazzi , ex bandiera del Lecce , ha parlato del club giallorosso, primo avversario dell'Inter in campionato, intervenendo sul canale Twitch della World Soccer Agency di Alessandro Lucci .

"Per il Lecce in Serie A sarà un campionato difficilissimo - le sue parole -. Per una neopromossa è difficile poter fare questo salto, ancor di più per il Lecce che arriverà con una rosa giovane. Conoscendo il ds Corvino, punterà sui ragazzi, non solo su di loro ma è il suo grande obiettivo, provando a mantenere la categoria. L'anno scorso hanno fatto un grande campionato, tenendo meritatamente il primo posto. Adesso gli tocca fare un lavoro un po' più sporco, creare una squadra forte senza tanti milioni come tante altre squadre. Sicuramente farà una squadra all'altezza che avrà la possibilità di salvarsi. L'importante è creare un gruppo coeso, una buona mentalità e avere un'idea di calcio che la squadra riesca a interpretare".

"La cessione di Coda è stata personalmente una sorpresa, ma dipende da quello che ha Corvino a livello economico per poter creare una squadra, deve monetizzare per andare a prendere altri calciatori - ha aggiunto -. Hjulmand capitano? E' molto forte e ora deve riconfermare quello che ha fatto vedere in Serie B. Mi piacerebbe vederlo fare il play un po' di più, dal punto di vista difensivo è un giocatore di fascia medio alta, mi piacerebbe vederlo di più sullo sviluppo del gioco".