Intervenuto ai microfoni di DAZN, il difensore del Lecce Antonino Gallo presenta così la sfida di stasera contro l’Inter: “Dobbiamo resettare, dobbiamo dimostrare di essere all’altezza di questo campionato. È un campionato do crescita, anche io sto crescendo man mano che gioco. Ci tengo a fare bene e a dimostrare il mio valore come ogni anno. Un piede come il mio ce l’hanno in pochi? Grazie, vediamo cosa può succedere. Dobbiamo restare concentrati, ci teniamo a fare bene".