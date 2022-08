Il portiere Wladimiro Falcone, autore di una grande prestazione, è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Lecce-Inter per analizzare il match del Via del Mare, vinto dai nerazzurri 2-1 all'ultimo secondo grazie al guizzo di Dumfries.

Cosa è successo nel finale di partita dopo tutte quelle parate?

"La partita era quasi finita, purtroppo abbiamo peccato di esperienza e loro sono stati fortunati. Un pizzico di attenzione in più sarebbe servita, sono contento comunque della prestazione e sono orgoglioso dei miei compagni. Siamo sulla strada giusta".

Che gruppo sta nascendo?

"Siamo tutti giovani, bravi ragazzi, sappiamo che magari tecnicamente partiamo sotto. Questo gap va colmato col gruppo, dobbiamo restare uniti. Sapevamo che l'Inter ha una qualità superiore, dovevamo essere compatti e lo siamo stati per tutta la partita".