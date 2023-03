Giornata di conferenza stampa in casa Lecce in vista della partita di domenica sera contro l'Inter. A parlare è l'attaccante Federico Di Francesco : "Ho sofferto a vedere l'ultima partita dalla tribuna, ma siamo un gruppo unito, tutti sono utili e nessuno indispensabile, chi gioca dà sempre il massimo per questa maglia. Tutte le partite sono difficili e domenica ne avremo un'altra difficile, ma giocando secondo le nostre potenzialità speriamo di fare una grande prestazione e rendere quantomeno felici i nostri tifosi. A tal proposito volevo specificare che secondo me non è stato giusto vietare la trasferta ai tifosi salentini, per noi il loro supporto è importante, speriamo cambi qualcosa da qui a domenica perché tutti i tifosi aspettavano questo momento con gioia e magari stavano già organizzando il viaggio a Milano con tutta la famiglia.

Andiamo a giocare contro una squadra fenomenale, con massima umiltà dovremo fare una partita al 110% per riuscire a fare risultato, è difficile ma prepareremo questa settimana per cercare di mettere in difficoltà l'Inter. Sappiamo che avremo di fronte grandi campioni, l'attenzione deve essere massima, cercheremo di giocare come sempre abbiamo fatto con le grandi squadre. L'anno scorso abbiamo fatto tanti punti nel girone di andata poi al ritorno ne abbiamo fatti meno, per me andata e ritorno sono due campionati differenti, non si possono fare analogie, dobbiamo ragionare partita dopo partita cercando di fare sempre punti. La salvezza deve essere il nostro scudetto".