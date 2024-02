Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce, ha parlato così a Sky: "Fino all'occasione di Blin eravamo in partita, poi nella circostanza abbiamo concesso secondo e terzo gol nel giro di due minuti, la partita è finita. La forza dell'Inter è impressionante, quando perdi le distanze fai fatica. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, alla pari con l'Inter, c'è il rammarico di aver tirato poco. Dobbiamo pensare alle prossime tre partite, in cui affronteremo tre squadre più abbordabili, che non significa partite semplici. Il nostro campionato inizia adesso, abbiamo fortuna e bravura di essere a più 4, significa che abbiamo fatto qualcosa di ottimo. Questo ci dà la forza per migliorare la nostra situazione. A parte la gara di Bologna la prestazione c'è sempre stata. Non possiamo perdere le certezze, anche se il 4-0 è pesante".

Cosa si porta dietro da questa partita?

"Il coraggio che abbiamo avuto nell'andare a prendere alta l'Inter, che ha le qualità per farti diversi gol. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti, quando c'era equilibrio bisognava mantenerlo. La forza dell'Inter è devastante in questo momento, non solo in A ma anche in campo europeo. Più si va avanti e più i valori si riescono a delineare. L'Inter ha una condizione psicofisica importante, l'ha dimostrato non concedendo un tiro all'Atletico Madrid".