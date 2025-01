Il Lecce esce con le ossa rotte dall'Unipol Domus di Cagliari, dove i padroni di casa si sono imposti in rimonta con un netto 4-1. Un risultato facilitato anche dall'espulsione rimediata al 73', sul 2-1 per i sardi, da Ante Rebic. "Ante è un titolare, se lo inserisco è perché mi aspetto il suo contributo - ha spiegato il tecnico dei salentini Marco Giampaolo in conferenza stampa -. E' caduto nella trappola dell'espulsione, sapevamo che lo avrebbero espulso vedendo il replay. Ho detto di non cadere nella trappola di Mina. E' successo anche nella gara di Monza".