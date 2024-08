"Con Gaspar dobbiamo affinare l’intesa. Ci vuole tempo". Così Federico Baschirotto, in conferenza stampa, a margine di Inter-Lecce 2.0.

Cosa deve prendere il Lecce da questa partita?

"Il Lecce deve prendere la rabbia e la delusione di queste due partite e metterle in campo contro il Cagliari".

Cosa cambia per te nel reparto difensivo con Gaspar?

"Ogni anno ho cambiato compagno di reparto. Non è semplice. Devi ricominciare da zero. Devi affinare l’intesa con il tempo e aiuterò Gaspar. Gendrey è stato un ottimo compagno. Posso fargli solo un in bocca al lupo".