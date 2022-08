Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita: "Brucia quel gol preso nel finale, ma ci deve servire da lezione. Nelle palle in attive sapevamo di pagare: non era facile difendere queste traiettorie. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi. Abbiamo tanti giovani e occorre costruire un'identità forte. Ringrazio anche il pubblico meraviglioso che ci ha sostenuto dall'inizio alla fine. Rimane una prestazione su cui si può lavorare. Sono soddisfatto. L'avvio? Non è facile andare sotto subito, siamo rimasti compatti anche se ci siamo abbassati un pochino troppo. Occorre lavorare portando dentro qualità e sana ferocia nella fase di non possesso. La prestazione mi soddisfa, ma c'è da lavorare".