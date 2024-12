Nicolò Rovella si presenta ai microfoni di Rai Sport per spiegare cosa è successo alla Lazio, travolta 6-0 dall'Inter all'Olimpico: "Abbiamo fatto una brutta figura davanti ai nostri tifosi, quindi chiediamo loro scusa. Trasformiamo questa serata in cattiveria per la gara di Lecce".

Cosa significa questa sconfitta?

"E' una serata che ci deve insegnare tanto, ora devono uscire gli uomini. La Lazio ha un gruppo forte, sono sicuro che a Lecce daremo una grande risposta".

Come commenti il rigore?

"Adesso è inutile guardare agli episodi. Abbiamo preso sei gol, c'è poco da dire, se non chiedere scusa ai tifosi. Facciamo una grande settimana per arrivare a Lecce in grande forma".

Non dovete chiedere scusa ai tifosi, non avete fatto male nel primo tempo.

"Nei primi 30' abbiamo fatto bene, poi si è spenta la luce. Non so cosa sia successo, dovremo essere bravi a capirlo. Dobbiamo capire gli errori e migliorarci. Deve esserci voglia di rivalsa".

Che obiettivi avete?

"Stiamo facendo una grande stagione, stasera non deve cambiare la nostra mentalità: dobbiamo continuare così. Si cresce tanto dopo queste sconfitte".