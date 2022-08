Adam Marusic, esterno della Lazio, intervenuto in zona mista ha commentato il pareggio interno in casa del Torino mettendo nel mirino l'Inter, prossimo avversario dei biancocelesti: “Sapevamo di giocare contro una squadra che marca a uomo, loro hanno vinto qualche duello in più nel primo tempo, poi nel secondo abbiamo fatto meglio e abbiamo avuto qualche occasione. Questo punto comunque è importante per noi, già venerdì abbiamo una grande partita. Penso che quest’anno abbiamo una rosa più lunga rispetto agli anni scorsi"