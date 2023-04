Intervistato da Lazio Style Radio, il centrocampista Danilo Cataldi, fresco di rinnovo coi biancocelesti fino al 2028, ha rivelato qual è stata a suo dire l'occasione per la svolta nella sua esperienza in biancoceleste: "Il secondo anno di mister Stefano Pioli ha rappresentato per me un grande rimpianto, non ero riuscito a confermarmi dopo una prima annata decisamente positiva. Da un anno e mezzo gioco stabilmente da playmaker e questo mi ha fatto crescere tanto".

All'orizzonte, ora, c'è la gara contro l'Inter: "Giocare contro il Torino è sempre complicato per noi ma ci siamo, siamo carichi, giocheremo due volte a Milano in sette giorni, dovremo dare tutto nonostante la stanchezza".