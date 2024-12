Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha commentato così ai microfoni di Lazio Style Channel il match vinto per 0-1 sul campo del Napoli: "Siamo contenti, abbiamo battuto una grande squadra che si merita questa classifica - ha esordito l'allenatore -. Abbiamo interpretato e condotto bene la partita. Solo una cosa mi sento di appuntare ai ragazzi: nei quindici minuti alla fine del primo tempo abbiamo calciato troppo e il Napoli ha preso campo, però poi siamo andati davvero bene. Complimenti a tutti. I tifosi ieri sono stati meravigliosi. Dal primo giorno ho detto che lavoriamo per noi e per la nostra gente. La squadra deve sempre dare tutto e lasciare emozioni, questa è la cosa più importante. Con queste prestazioni possiamo vincere come vogliamo".

Prosegue: "Isaksen deve liberarsi, ha tanta qualità. Mi fa piacere per il gol di oggi, deve fare queste cose con ancora più convinzione. Voglio che i miei giocatori abbiano la capacità di rischiare. Abbiamo preparato nel modo giusto la gara di Coppa Italia e ancora meglio questa. Credo che anche la formazione del Napoli di giovedì era forte, io volevo passare il turno in Coppa e fare una grande partita qui. Siamo contenti. Noi siamo un gruppo che lavora, forte, e tutti insieme arriviamo in fondo. Ovviamente ci leghiamo al cordoglio della famiglia di Flavio e Francesco, sentiremo la loro mancanza, tutti".