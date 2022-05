Tre squilli e tre punti per la Sampdoria, che nella settimana che conduce alla sfida con l'Inter (in programma domenica a San Siro e valida per l'ultima giornata di campionato) schianta la Fiorentina a Marassi con un netto 4-1. I blucerchiati - già salvi - si portano avanti dopo 16' con Ferrari, poi è Quagliarella a ritrovare la via della rete dopo 30' di gioco. Il definivo poker che stende la Viola porta invece la firma di Thorsby e Sabiri, mentre il gol della bandiera è di Nico Gonzalez dal dischetto.