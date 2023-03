Ultimi preparativi in vista del match di ritorno col Friburgo con un occhio già all'Inter per la Juventus di mister Allegri che valuta le condizioni di ogni elemento e in particolar modo quelle di Federico Chiesa. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, il jolly offensivo dovrebbe infatti saltare la trasferta in Germania per dedicarsi completamente al recupero per il match di San Siro. Situazione simile per Bonucci, anche lui in dubbio per la sfida infrasettimanale e già col pensiero all'incontro del weekend per il quale spera di smaltire il trauma contusivo al perone della gamba sinistra. Assente certo sarà invece Alex Sandro che si rivedrà dopo la sosta.