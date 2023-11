Segnare una tripletta e non vincere la partita. E' capitato ieri a Joao Mario e ovviamente il portoghese, ex della sfida tra Benfica e Inter, non può essere contento. "C'è un po' di tempo prima della sfida col Salisburgo. Abbiamo ancora qualche chance di arrivare in Europa League e dobbiamo provarci perché se possiamo fare un primo tempo come questo contro una squadra come l'Inter, allora devi almeno provare a fare lo stesso col Salisburgo", dice.

"La partita - continua - è anche lo specchio della nostra campagna in Champions League di quest'anno. Abbiamo pagato caro alcuni errori e in queste competizioni è così. Però siamo primi in campionato che è il nostro maggiore obiettivo. E' difficile spiegare una partita così, dopo il primo tempo che abbiamo fatto. Abbiamo fatto degli errori ma alcuni dettagli ci sono andati contro. Nessuno avrebbe immaginato che la partita potesse finire così".