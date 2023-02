L'Udinese parte per Milano e la frangia più calda del tifo bianconero suona la carica. La Curva Nord del club friulano, come testimoniato da uno scatto di Sportitalia, ha infatti voluto mostrare il proprio sostegno alla squadra in vista del match di domani sera contro l'Inter. "La Nord sarà sempre con voi. Forza ragazzi", recita lo striscione dedicato ai ragazzi di Sottil.