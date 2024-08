Domani sera alle 19.30 l'Inter sfiderà in amichevole il Pisa di Filippo Inzaghi, squadra che milita in Serie B e che negli ultimi due campionati nella serie cadetta si è piazzata all'11° e al 13° posto. Durante il ritiro di Bormio i toscani hanno disputato quattro amichevoli, vincendo 6-0 contro l'Altolario, 6-1 contro il Fucina, 1-0 contro il Sondrio e 3-0 contro la Pro Patria. L'esordio in campionato è fissato per il 17 agosto, quando è in programma il match casalingo contro lo Spezia.