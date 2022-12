"Abbiamo ancora tanto tempo davanti e molte partite, per noi ognuna è fondamentale e faremo tutto il possibile per raggiungere il traguardo. Certamente credo nello scudetto. Ogni volta che scendiamo in campo lo facciamo per vincere, il tempo dirà cosa succederà". Khvicha Kvaratskhelia si avvicina così (in un'intervista a Dazn) alla partita del 4 gennaio contro l'Inter, fondamentale nella corsa scudetto. Quella che oggi vede il Napoli davanti a tutti.