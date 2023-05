"L’unica possibilità che abbiamo per andare in Champions è fare sei punti nelle prisma due gare. Nell’ultimo weekend abbiamo recuperato due posizioni, la Juventus ha perso tanti punti anche per la penalizzazione e ora anche la Champions League è possibile" dice Teun Koopmeiners, intervistato da L'Eco di Bergamo, intervista durante la quale il centrocampista dell'Atalanta carica la squadra in vista dell'Inter: "Tutti sognano la Champions e vogliono provarci, ma ovviamente anche l’Europa League sarebbe un buon risultato: alla fine si vedrà cosa avremo raggiunto. L'Inter ha appena giocato la finale di Coppa Italia, ma ci concentriamo sul nostro cammino: vogliamo preparare al meglio la partita, mentalmente e tecnicamente, per mostrarci pronti sabato.

Daremo tutto per ottenere il massimo: ci sentiamo bene, vogliamo vincere sempre per sperare nella Champions. Contro il Verona non abbiamo giocato bene, ma abbiamo vinto grazie alla nostra mentalità. È fondamentale la capacità di imporsi anche grazie al carattere".