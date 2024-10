Alla vigilia della sfida contro l'Inter, Kenan Yildiz, giovane fantasista turco della Juventus, parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport esprimendo tutta la sua ammirazione per Alessandro Del Piero, del quale porta la storica casacca bianconera numero 10: "Per me lui è sempre stato una leggenda, quando ho segnato a Frosinone ho ricevuto in regalo il suo asciugamano e da lì è nato un bel rapporto. Sono felice di poter parlare con lui, mi dà consigli e mi aiuta a crescere".

Lo sa che la linguaccia di Ale è nata a San Siro?

"Davvero? No, non lo sapevo, allora cercherò di replicarla domani".

Per un gol all’Inter sarebbe disposto a tagliarsi i capelli, come con Allegri?

"Per me quell’episodio ha avuto un valore molto positivo. Ora non credo sia necessario tagliarli, ma nel caso ci penserei...".