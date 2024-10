"Per andare a cercare qualcosa in più serve il gioco ma anche l'atteggiamento e lo spirito giusto. Volevamo cercare un altro risultato: il primo tempo è stato equilibrato e abbiamo avuto episodi a sfavore nostro". Lo dice Thiago Motta, intercettato da DAZN al termine di Inter-Juventus, terminata con uno spettacolare 4-4: "Nel secondo tempo loro potevano aumentare la differenza e non l'hanno fatto, poi noi siamo tornati in partita e potevamo vincere. È da analizzare bene cosa è successo perché a volte andiamo bene e altre subiamo troppo l'avversario".

La Juve lotta per lo scudetto dopo stasera?

"Noi abbiamo fatto una buona prestazione contro la squadra che insieme al Napoli è la favorita. L'Inter viene dall'ultimo scudetto vinto, il Napoli ha vinto un anno e mezzo fa e ha mantenuto una grande base. È un fatto che sono due squadre che in questo momento sono avanti e possono vincere. Noi abbiamo fatto bene oggi ma teniamo i piedi per terra, andremo ad affrontare il Parma in casa e capiremo che partità sarà. Noi andiamo avanti per la nostra strada, con la nostra idea. Quando sarà il momento vedremo cosa saremo capaci di fare".

Come giudichi la prestazione di Conceicao?

"È andato molto bene in entrambe le fasi, nelle transizioni è stato attento. C'è qualcosa che ha nel sangue, vive al massimo le partite e gli allenamenti, ha un grande atteggiamento ed è un piacere lavorare con giocatori così".

Come mai è uscito Vlahovic? Però la Juve ha aumentato le pericolosità.

"Chi è entrato ha contribuito, Mbangula ad esempio ha dato energia e non ha dato punti di riferimento. Sono contento anche di Dusan, ma con i cambi abbiamo cambiato la partita e forse meritavamo anche qualcosa in più dopo aver sofferto molto quando loro sono andati sul 4-2 e hanno avuto la possibilità di fare il quinto".