Dopo il successo contro l’Inter, Nico Gonzalez ha parlato ai microfoni de La Domenica Sportiva, esprimendo soddisfazione per il momento della Juventus e la propria crescita personale.

"Per l’attaccante argentino, il successo contro i nerazzurri ha un peso specifico importante nella corsa alla vetta della classifica:

"Oggi abbiamo fatto una grande gara contro una squadra molto forte. Questa vittoria per noi vale sei punti, era troppo importante vincere per restare lì. La strada è ancora lunga, ma dobbiamo continuare così e portare a casa risultati positivi, perché è l’unica cosa che conta".

Gonzalez ha poi parlato della sua crescita personale e dell’importanza di migliorarsi costantemente:

"Si può sempre fare meglio. Ogni giorno in allenamento provo a migliorarmi, voglio aiutare la squadra. Siamo un gruppo giovane e dobbiamo restare uniti per crescere insieme".

Uno degli aspetti più apprezzati da Thiago Motta è la versatilità dell’argentino, capace di giocare in diverse posizioni:

"Il mister sa che può contare su di me in diversi ruoli. Posso giocare da punta, da esterno, persino da terzino se serve. Per me non è un problema, conta solo dare il massimo per la squadra".

Sul futuro, Gonzalez mantiene un profilo basso e predica concentrazione:

"Dobbiamo continuare a lavorare giorno dopo giorno, senza pensare troppo alla classifica o agli obiettivi finali. Non guardiamo se possiamo arrivare secondi o primi, l’unica cosa che conta è la prossima partita".