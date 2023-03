Allarme rientrato per Massimiliano Allegri che può tirare un sospiro di sollievo dopo gli esami strumentali di oggi svolte da Filip Kostic che hanno portato buone notizie alla Continassa. L'esterno bianconero aveva accusato un fastidio durante il ritiro con la Nazionale serba che lo aveva costretto a saltare la seconda partita contro il Montenegro in via precauzionale. Rientrato a Torino, l'ex Eintracht Francoforte ha svolto gli esami necessari che hanno tranquillizzato i piemontesi: nessuna lesione o problematica muscolare o tendinea.