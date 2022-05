Intervistato da Mediaset Infinity a pochi minuti da Juventus-Inter, il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha presentato così la finalissima di Coppa Italia: "Formazione più equilibrata? Può darsi, decide sempre il mister quelli che stanno meglio e che possono giocare una finale, che è ovviamente diversa rispetto a una gara di campionato. Le scelte del tecnico sono sempre giuste. La coppa sarebbe la ciliegina sulla torta? Noi abbiamo raggiunto la qualificazione in Champions League con una certa tranquillità, questo è il secondo traguardo, la finale, e di questo siamo contenti. In futuro vogliamo tornare a vincere e questo è chiaro".

Le difficoltà di Vlahovic?

“La verità sta nel mezzo, se ricordate il ragazzo è partito bene, ha segnato molti gol. Non è solo il peso della maglia ma credo che sia naturale stanchezza. Anche a Firenze ha fatto tanti gol, può essere stanchezza fisica ma lui è presente, per come si allena è giusto che sia in campo. Siamo molto contenti di lui”.