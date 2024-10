Che contraccolpi può avere questa sconfitta anche in vista della sfida con l'Inter? Viene incalzato così Nicolò Fagioli a Sky Sport dopo il ko di questa sera contro lo Stoccarda. "No, non deve avere nessun contraccolpo perché giovedì torneremo ad allenarci con la testa all'Inter - ha prontamente risposto il centrocampista della Juventus -, che è un big match e bisogna pensare solo a quello. Ovvio che la prima sconfitta fa male perché è la prima sconfitta stagionale, però loro hanno meritato. Dobbiamo analizzarla bene per capire gli errori fatti e fare meglio domenica con l'Inter".