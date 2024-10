"Sicuramente dobbiamo analizzare gli errori fatti perché ce ne sono stati, ma bisogna guardare il lato positivo, ovvero la grande reazione che abbiamo avuto" è il commento di Michele Di Gregorio a Sportmediaset nel post partita del derby d'Italia, concluso 4-4 che lascia sì qualche sprazzo di orgoglio per la reazione, ma mette in luce anche vari aspetti sui quali lavorare anche per i bianconeri.