Il modulo strada percorribile per il futuro? "Sono contento di come ha giocato la squadra, di come ha avuto la forza di giocare anche il secondo tempo dopo che il primo sembrava non finisse mai. Credo che la gente si sia divertita, gli spettatori sono stati incredibili questa sera, dispiace per il risultato. Stasera c'è stato uno spirito importante. Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. Avevamo un bonus da giocarci, se avevamo una possibilità di vincere lo scudetto stasera è scomparsa anche quella".

Ha vinto la squadra più forte? "Posso solo dire che la Juventus ha fatto una delle migliori partite, però il calcio è questo e va accettato. Stiamo migliorando molto, in queste settimane finali dobbiamo consolidare il quarto posto e per farlo bisogna mettere da parte questa partita subito. Nel calcio quando si perde bisogna stare zitti, non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Questa sera hanno fatto una prestazione ancora migliore di quella col Villarreal".

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa per commentare il match perso oggi contro l'Inter. Di seguito le parole dell'allenatore bianconero raccolte da TMW :

Nelle ultime tre partite perse in casa avete giocato bene. Non dà il senso del limite della squadra?

"Io sono anche molto fatalista, ci sono delle annate che queste partite le vinci. Altre in cui ti vanno storte, è normale che serve più lucidità negli ultimi metri. Io in panchina mi sono divertito perché è stata una bella partita, a volte il bel gioco non paga".

Cosa manca per ridurre il gap?

"Non posso dire dopo questa partita cosa manca e cosa no. La squadra è migliorata e migliorerà ancora. Dobbiamo consolidare il quarto posto perché dobbiamo giocare in Champions l'anno prossimo".

Non avete vinto neanche uno scontro diretto, questo il problema del ritardo in classifica? La gara di Vlahovic?

"Vlahovic l'ho visto meglio oggi che col Villarreal. Veniva da tante partite giocate e la sosta gli ha fatto bene. Con le prime del campionato abbiamo fatto pochi punti, è normale che se perdi gli scontri diretti devi vincere con quelle che ti stanno dietro. Noi invece non abbiamo battuto le prime e abbiamo perso punti con le altre dietro. Dispiace perché potevamo avvicinarci a quelle davanti stasera e superare l'Inter. Questo non deve interrompere il nostro percorso, serve serenità per lavorare meglio e fare più punti possibile".

Come mai si è tolto il cappotto?

"Non mi sono arrabbiato, faceva un po' di caldo e mi sono tolto il cappotto. Poi nel secondo tempo me lo sono rimesso quando è scesa la temperatura. Stasera è stata una bella partita, il calcio italiano viene sempre denigrato ma oggi è stata una gara d'alto livello. Dobbiamo accettare con serenità il verdetto del campo".