Khéphren Thuram commenta per DAZN la quarta vittoria di fila della Juve, capace di battere l'Inter allo Stadium 1-0: "Siamo contenti di aver preso i tre punti, era importante perché abbiamo giocato contro una grande squadra. Ci dà fiducia per le prossime partite".

Stasera avevi anche compiti difensivi.

"E' vero, oggi avevo una posizione più difensiva. Siamo una squadra, oggi ho giocato con due compagni più offensivi e allora sono stato più basso".

Tuo fratello Marcus ti ha dato subito una spallata appena entrato, poi un bacio alla fine.

"E' stato molto bello, era come giocare in giardino. E' un sogno giocare contro di lui, non gli ho mandato nessun messaggio. La sua caviglia? Gli fa un po' male, ecco perché è partito dalla panchina".

Papà è stato tutto la partita in piedi.

"Sì? Lui era più nervoso di noi".