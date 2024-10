Tocca al tecnico della Juventus Thiago Motta arrivare nella sala conferenze di San Siro per un ulteriore commento dell'incredibile match di questa sera contro l’Inter. FcInterNews.it, presente col proprio inviato, vi propone le parole del mister bianconero:

La Juve rispetto al passato fa sempre la partita, ha sempre cercato di giocare e vincere.

"La ringrazio, perché sicuramente non siamo tutti d'accordo su questa situazione. Ho sentito varie opinioni, oggi però abbiamo potuto competere contro una delle favorite del campionato, giocando bene a tratti e soffrendo in altri. Ma quando abbiamo giocato bene abbiamo avuto occasioni fino alla fine. Vanno studiati questi alti e bassi che possiamo migliorare, per competere a questo livello serve mantenere questo spirito per 95'. Ma oggi abbiamo cercato il gioco con competitività cercando di far male all'avversario".

Un allenatore italianista sarebbe più arrabbiato per i gol presi, lei è contento per quanto fatto vedere dalla squadra?

"Serve avere equilibrio, dobbiamo fare le cose positive nelle due fasi di gioco. Oggi abbiamo avuto momenti migliori rispetto all'Inter e in altri abbiamo sofferto, per competere a questo livello bisogna mantenere lo stesso ritmo per tutta la squadra. In questo si può migliorare, abbiamo giocatori per farlo. La partita va analizzata, nella ripresa siamo andati giù ma siamo venuti fuori e abbiamo chiuso meglio dell'avversario".

Soddisfatto di Vlahovic? Cambio per scelta tecnica?

"Sì, e sono contento di tutti. Però si può fare ancora meglio".

Conceiçao ha qualche problema?

"No, vogliamo finire le partite come ha fatto lui".

Gatti ha fornito un minutaggio migliore rispetto a Danilo, c'è qualche proiblema?

"No, stanno bene entrambi".

Come mai Yildiz a gara in corso?

"Perché pensavo che Weah potesse darci qualcosa di interessante, con Kenan che poteva aiutarci nella ripresa dando opzioni diverse alla squadra".

Cosa speri di ottenere a fine anno e in cosa bisogna migliorare?

"Bisogna migliorare in tutto, oggi a tratti abbiamo sofferto contro una delle squadre migliori del campionato. Ma ho la convinzione che possiamo fare meglio di oggi, certo mancano elementi ma non è una scusa".

La Juve ha mostrato di avere giovani in grado di puntare l'uomo. Avete sfruttato poco queste caratteristiche in alcune partite?

"Ogni partita è una storia diversa. Abbiamo sicuramente giocatori forti che fanno la differenza, oggi avendo spazio perché l'Inter lascia degli spazi dietro diventa quasi un 1-contro-1, come non ne abbiamo avuti tanti sin qui. Sono situazioni diverse, oggi sì ma le altre gare vanno analizzate diversamente"