Dopo Iling-Junior si ferma anche Weston McKennie in casa Juventus. Il centrocampista salterà tutte le partite rimanenti prima della sosta Mondiale, dunque ovviamente anche quella contro l'Inter del prossimo weekend. Problema al retto femorale: il suo 2022 con la Juve si può intendere finito, considerato che gli serviranno un paio di settimane per tornare in campo.