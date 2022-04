"Sono contento della mia prova e anche della squadra. Abbiamo fatto una grande partita, purtroppo ci è mancato il gol". Queste le parole di Adrien Rabiot a DAZN dopo la sconfitta interna con l'Inter. "Cosa ci è mancato stasera e col Villarreal? Ripeto: stasera ci è mancato solo il gol, così come in Champions. Per me restano le due gare in cui abbiamo fatto meglio. Abbiamo preso un palo, forse c'era anche un rigore per noi. Stasera l'arbitro ha deciso la partita: il fallo su Zakaria secondo me era in area. Un episodio importante che purtroppo cambia la partita, ma il calcio è così. Volevamo vincere, sorpassando l'Inter e mettendo pressione a Napoli e Milan. Ci sono ancora tanti punti da prendere, ma in ottica scudetto sarà più dura. Cosa mi ha detto Allegri al cambio? Si è complimentato per la mia prestazione, io invece mi sentivo bene e avrei voluto continuare".