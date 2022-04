Protagonista con alcune parate decisive della vittoria sulla Fiorentina che ha regalato la qualificazione in finale di Coppa Italia alla Juve, Mattia Perin lancia ai microfoni di Sportmediaset la sfida all'Inter, avversaria all'Olimpico di Roma il prossimo 11 maggio: "Abbiamo una rivincita da raggiungere dopo la sconfitta in Supercoppa, lavoreremo sodo per far sì che accada", le parole del portiere.