"Responsabilità maggiore viste le assenze in attacco? Quando giochi nella Juve, devi sentirla sempre. E non solo il singolo, ma tutta la squadra. Mancano ancora tanti giocatori, felici per chi ha recuperato". Queste le considerazioni di Arkadiusz Milik ai microfoni di DAZN a pochi minuti da Juve-Inter. "Juve aggressiva come con il PSG? Vediamo...".