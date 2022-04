Autore del gol che ha aperto le danze nella vittoria in Coppa Italia della Juve sulla Fiorentina, Federico Bernardeschi commenta con il sorriso sulle labbra l'accesso alla finalissima: "Era un obiettivo che volevamo raggiungere - ha detto il Nazionale italiano a Sportmediaset -. Era importante vivere una serata così perché quando vinci in casa questo tipo di partite è sempre una soddisfazione doppia che dà tanta carica. L'Inter? Beh, credo che le squadre più forti arrivano in fondo e sia noi che loro siamo squadre fortissime".