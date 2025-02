C'è un passaggio inevitabile sull'imminente derby d'Italia nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport da Randal Kolo Muani. Che definisce il primo Juve-Inter della sua carriera come "una grandissima sfida per cui bisogna prepararsi al meglio". Per l'attaccante francese, già cinque gol nelle prime quattro presenze in bianconero, sarà un bel test, come per tutta la squadra: "E' la migliore occasione per mostrare il nostro livello più alto, per sudare la maglia per portare a casa i tre punti", ha dichiarato l'ex PSG.