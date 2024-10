MVP di Juve-Lazio 1-0, Juan Cabal commenta così a Sportmediaset il prezioso successo ottenuto ai bianconeri nel finale, successo propiziato proprio da un suo cross che ha mandato in tilt Gila, autore del gol che ha condannato i biancocelesti: "E' una vittoria importantissima per la squadra, vogliamo vincere sempre - le parole dell'ex Verona -. Sappiamo cosa significhi giocare qui, dobbiamo dimostrarlo in ogni allenamento e in ogni partita. Inter? Non ci pensiamo, ora c'è la Champions. Sappiamo che squadra è l'Inter, ma ci penseremo dopo la prossima (con lo Stoccarda, ndr)".