In campo dopo l'infortunio giusto in tempo per festeggiare l'importante successo della Juve sull'Inter, Gleison Bremer racconta così a Rai Sport le sensazioni del post-partita: "Prestazione importante di tutti, soprattutto di noi difensori: continuiamo così. Era da due anni che non battevamo l'Inter, avevamo dentro di noi la rabbia e l'orgoglio di vincere, soprattutto in casa".