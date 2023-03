"Un bilancio della stagione fin qui? Quello che vale oggi domani non vale". Massimiliano Allegri non è in vena di fare consuntivi alla vigilia della gara con il Friburgo che può regalare alla Juve i quarti di finale di Europa League. "In campionato abbiamo fatto 53 punti sul campo, mancano 11 partite e bisognerà fare quelli che ci consentono di rimanere nelle prime 4, a prescindere dalle situazioni esterne - ha aggiunto il tecnico dei bianconero parlando in esclusiva a Sky Sport -. Per quanto riguarda l'Europa, siamo usciti dal girone di Champions, ora abbiamo la possibilità di passare il turno in Europa League.