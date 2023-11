Man of the Match di Benfica-Inter è stato Joao Mario, premiato dal delegato UEFA con la consegna del pallone per la tripletta realizzata. Al triplice fischio, però, il fantasista portoghese, apparso molto nervoso come i suoi compagni, ha rifiutato il pallone con un gesto di stizza. C'erano delusione e nervosismo nei sentimenti dei giocatori di Schmidt, che si sono fatti riprendere dopo il triplo vantaggio del primo tempo.