Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida tra Inter e Juventus in programma domani sera a San Siro. C'è Leonardo Bonucci, mentre Milik non ce la fa fa a recuperare. Assenti anche Alex Sandro, Pogba e Miretti. Ecco la lista:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Rabiot, Paredes, Sekulov, Fagioli, Barrenechea.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Di Maria, Soulè, Iling-Junior.