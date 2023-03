"Sono felice di questo, è stata una vittoria importante e abbiamo avuto un atteggiamento perfetto - aggiunge l'ex Sassuolo -. Quella di ieri è stata una delle partite migliori di quest’anno. Sono riuscito a trovare subito la posizione, mi sono sentito importante per tutta la squadra. Quando entri in fiducia riesci a rendere meglio in tutte le partite. La continuità è il segreto di ogni stagione positiva. La mia chiusura? Tackle così è una cosa che ho quasi sempre avuto e mi esalta. Essendo un intervento importante entri in fiducia e senti le emozioni che ti caricano. Contro l’Inter o contro le grandi squadre caricarsi è facile, se non sei carico non sai giocare a calcio. Nel campionato è importante affrontare tutte le partite come quella di ieri. Le partite più belle sono i big match ma dobbiamo avere questo atteggiamento tutte le partite".