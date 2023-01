L'impresa compiuta ieri sera dall'Empoli, capace di battere l'Inter a San Siro per la seconda volta nella sua storia, rende ovviamente orgoglioso anche Martin Satriano, attaccante di proprietà dei nerazzurri, che ci teneva particolarmente a questo incrocio speciale, come spiegato ieri da Paolo Zanetti in conferenza stampa. "Grande vittoria di squadra!", ha commentato su Instagram l'attaccante uruguaiano, in campo a partita in corso perché non al meglio per un problemino al polpaccio.