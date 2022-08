Nel suo dialogo con l'ex compagno di squadra Marco Parolo per DAZN, Ciro Immobile, attaccante della Lazio, dice la sua sull'evoluzione degli attaccanti che ora cercano con maggiore assiduità il secondo palo, come è solito fare lui: "Lo noto anche io, anche Romelu Lukaku ha fatto gol a Lecce sul secondo palo... Dipende dall'azione, per andare sul primo palo devi avere lo scatto bruciante".